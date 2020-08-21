Двое подростков погибли при попытке сделать селфи в Алматинской области

Третий молодой человек 2004 г.р. с переломом правой нижней конечности (ступни) был госпитализирован.

Попытка сделать уникальное селфи - автопортрет с помощью камеры смартфона обернулась бедой, сообщает zakon.kz.

20 августа в 19.19 в селе Бесколь Алакольского района Алматинской области вблизи рыбзавода, который находится в 1 км. от села, в отдельностоящем здании при попытке сделать фото погибли двое молодых людей, 2004 и 2005 года рождения. Третий молодой человек, 2004 года, с переломом правой ступни был госпитализирован в ЦРБ Ушарала.

По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что молодых людей придавило бетонной плитой внутри 2-х этажного здания, не функционирующего с 1991 г.

На проведение аварийно- спасательных работ выезжали ДЧС Алматинской области - 7 спасателей и 3 ед. техники, БСМП - 3 сотрудника и 1 ед. техники, МИО 4 работника и 2 ед. техники (2 крана с ТОО "Багалы-Алаколь"), - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

Чтобы избежать несчастных случаев при селфи ДЧС Алматинской области напоминает простые правила безопасности:

- не делайте селфи в в строящихся, недостроенных и заброшенных зданиях;

- не делайте селфи на опасных участках автомобильных и железнодорожных дорог, на краю крыш высотных домов, на электрических столбах и другом электрооборудовании, на краю обрывов и скал и других опасных для жизни и здоровья местах;

- не делайте селфи, высунувшись из окон движущегося автомобиля и другого транспорта;

- не делайте селфи с находящимися рядом опасными животными;

- не делайте селфи, встав на край лодки и других плавательных средств, которые могут перевернуться.

Когда человек пытается сфотографировать сам себя, у него рассеяно внимание, теряется равновесие, он не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. Делайте селфи, убедившись, что вы находитесь в безопасном месте и вашей жизни ничего не угрожает!

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