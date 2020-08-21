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Еще 1470 казахстанцев вылечились от коронавирусной инфекции

Итого выздоровевших в Казахстане - 87920.

Фото : zakon.kz.21 августа 2020, 08:16

За прошедшие сутки в Казахстане 1470 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 514
город Алматы - 121
город Шымкент - 14
Акмолинская область - 48
Актюбинская область - 9
Алматинская область - 6
Атырауская область - 27
Восточно-Казахстанская область - 127
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 68
Карагандинская область - 375
Костанайская область - 16
Кызылординская область - 12
Мангистауская область - 20
Павлодарская область - 42
Северо-Казахстанская область - 15
Туркестанская область - 41

Итого выздоровевших в Казахстане - 87920.


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