Еще 1470 казахстанцев вылечились от коронавирусной инфекции

Итого выздоровевших в Казахстане - 87920.

За прошедшие сутки в Казахстане 1470 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 514

город Алматы - 121

город Шымкент - 14

Акмолинская область - 48

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 6

Атырауская область - 27

Восточно-Казахстанская область - 127

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 68

Карагандинская область - 375

Костанайская область - 16

Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 20

Павлодарская область - 42

Северо-Казахстанская область - 15

Туркестанская область - 41

Итого выздоровевших в Казахстане - 87920.

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