В Талдыкоргане актера могут наказать за использование полицейской формы
Ему грозит крупный штраф.
В Талдыкоргане был снят рекламный ролик, в котором была использована полицейская форма. В итоге актера оштрафовали по двум статьям, передает zakon.kz.
В ролике сотрудник полиции пришел в магазин с проверкой на соблюдение саннорм, и в итоге вышел оттуда с двумя шинами, хотя даже не имеет машины.
Насчет рекламной цели неизвестно, помог ли этот ролик магазину, а вот актера в итоге намерены оштрафовать за ношение полицейской формы и за клевету. Об этом сообщил адвокат актера Есимбол Мамырканов.
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Теперь протоколы направляются в суд, где грозит этому актеру штрафы - 13 890 тг. за ношение формы и 444 480 тг или арест на 15 суток за клевету! - написал он facebook.
Юрист высказал негодование по поводу происходящего. По его словам, о клевете в ролике не может быть и речи. А ношение формы было не с умыслом на совершение общественно опасного действия. Он не использовал форму для вымогательства, обмана, угроз и т.д.
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В городе Талдыкорган твориться какая-та дичь????♂️⠀ ⠀ Несколько молодых и креативных ребят, решили снять коротенький рекламный ролик. Нашли где-то сценический атрибут, в виде полицейской формы, и сняли совершенно безобидный и даже приятный ролик, где некий капитан Омарбеков пришел с проверкой в магазин по продаже автомобильных шин. В итоге, как следует из ролика, ему в магазине настолько хорошо разрекламировали товар, что он умудрился купить себе шины, хотя у него даже нет собственного автомобиля????⠀ ⠀ Забавная и немного необычная реклама! Люди посмотрели, улыбнулись и узнали о существовании хорошего магазина. ⠀ ⠀ Однако, хмурые и ревнивые до своего статуса полицейские, творчество ребят не поняли????♂️ Быстро оформили на актера этого ролика протокол за ношение полицейской формы и вдобавок (это уже совсем смех), еще один протокол за клевету.⠀ ⠀ Теперь эти протоколы направляются в суд, где грозит этому актеру штрафы (13890тг) за ношение формы и 444 480 тг???? или арест на 15 суток за клевету!!!⠀ Этого молодого паренька взялся защищать я. ⠀ ⠀ О клевете даже писать ничего не хочу! Так как, это невероятная тупость, увидеть в ролике состав правонарушения, хотя бы только потому, что клевета совершается в отношении конкретного лица (невозможно оклеветать, по смыслу ст. 73-3 КоАП целый госорган или всех сотрудников полиции). ⠀ ⠀ Что касается ношения формы!⠀ ⠀ Люди! Граждане! Казахстанцы! Этот рекламный ролик - это процесс творчества. Творчество может существовать и развиваться только в свободном обществе. И никак не в стране, где креативность молодежи подрубают на корню. ⠀ К тому же, в действиях этого актера нет умысла на совершение общественно опасного действия. Он НЕ использует форму для вымогательства, обмана, угроз, совершения какого-то иного преступления и даже порочащий действий нет.⠀ Это игра! Это сценический образ! Как в кино, в театре, в современных вайнах и прочее! ⠀ По такой логике полицейских чинов, нам нужно запретить все подобные ролики в сети, удалить сериал «Патруль», да и вообще всё с участием полицейского персонажа???????????? ⠀ Опасный прецедента зреет???????????? Друзья! Отметьте под этим постом актеров, вайнеров и блогеров! Источник: @advokat_mamyrkanov
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