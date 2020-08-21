В Талдыкоргане актера могут наказать за использование полицейской формы

Ему грозит крупный штраф.

В Талдыкоргане был снят рекламный ролик, в котором была использована полицейская форма. В итоге актера оштрафовали по двум статьям, передает zakon.kz.

В ролике сотрудник полиции пришел в магазин с проверкой на соблюдение саннорм, и в итоге вышел оттуда с двумя шинами, хотя даже не имеет машины.

Насчет рекламной цели неизвестно, помог ли этот ролик магазину, а вот актера в итоге намерены оштрафовать за ношение полицейской формы и за клевету. Об этом сообщил адвокат актера Есимбол Мамырканов.

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Теперь протоколы направляются в суд, где грозит этому актеру штрафы - 13 890 тг. за ношение формы и 444 480 тг или арест на 15 суток за клевету! - написал он facebook.

Юрист высказал негодование по поводу происходящего. По его словам, о клевете в ролике не может быть и речи. А ношение формы было не с умыслом на совершение общественно опасного действия. Он не использовал форму для вымогательства, обмана, угроз и т.д.

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