Эрдоган объявил о "новой эре" Турции

По всей вероятности, в Черном или Средиземном море обнаружены залежи нефти и газа.

Выступая на церемонии открытия завода солнечных технологий "Кальон" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об "очень радостной вести, которая откроет новую эру в Турции", передает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Заявление Эрдогана вызвало ажиотаж по всей стране. Все теряются в догадках, какая весть будет объявлена в пятницу. Многие пользователи социальных сетей стали строить свои предположения, в то время как некоторые CVB сообщили о том, что Турция нашла нефть или природный газ в Черном или Средиземном море.

Интригующее заявление президента и озвучиваемые предположения за короткое время подняли вверх акции нефтехимических компаний на бирже.

Эксперты рассказали подробности, связанные с тем, как дальше будут развиваться события в случае возможного обнаружения нефти или природного газа, и через сколько лет открытые в Средиземном и Черном морях запасы можно будет поставлять на рынок.

Глава Ассоциации энергетической экономики, профессор, доктор Гюркан Кумбароглу отметил , что и Средиземноморье, и Черноморский бассейн богаты нефтью и газом.

В Черном море Румыния и Болгария много лет добывают нефть и природный газ. Часть дунайского блока находится в территориальных водах Турции. Несколько лет назад было сделано небольшое открытие залежей в Акчакоджа. И, может быть, сейчас обнаружено более крупное месторождение. При этом Восточное Черноморье - совершенно другой регион. Там на дне моря залегает большое количество газогидратов. Но они требуют применения особых технологий и технологического прорыва. Поэтому я думаю, что новое месторождение открыто либо в западной части Черного моря, либо в Восточном Средиземноморье, - сказал он.

По словам Кумбароглу, если в упомянутых регионах обнаружены месторождения газа или нефти, эти запасы могут быть разработаны и выпущены на рынок в течение двух лет. В качестве примера эксперт привел израильское месторождение "Левиафан". После открытия этого месторождения было принято решение об инвестициях в 2017 году, а в 2019 году газ с этого месторождения был выведен на сушу.

Если запасы найдены в Черном море, то по сравнению с Восточным Средиземноморьем процесс будет продвигаться намного легче и быстрее, считает Кумбароглу. Вместе с тем в Средиземноморье была обеспечена правовая база в результате заключения Турцией соглашения с Ливией, а последние шаги Турции в регионе показали, насколько решительно она настроена.

Обычно страны делят месторождения на участки, приглашают энергетические компании для бурения, заключают процентные соглашения по добываемому газу и нефти, однако Турция начала разведку в Средиземном и Черном морях, используя свои корабли, через свою национальную компанию, рассказывает Кумбароглу, и именно эти шаги являются залогом успеха. По словам эксперта, это также большой прорыв с точки зрения создания крупной международной энергетической компании.

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Кумбароглу напоминает, что там, где найдена нефть, может быть найден и газ, поэтому существует вероятность обнаружения и того, и другого. Что же касается запасов месторождения, которое могло быть открыто, опять же исходя из примера израильского месторождения "Левиафан", эксперт предположил, что на этом месторождении и прилегающих участках находится не менее триллиона кубометров газа, а Турция потребляет 50 миллиардов кубометров газа в год.

Обращая также внимание на тот факт, что контракты по газу, получаемому Турцией по трубопроводам, истекают в 2022 году, эксперт отметил: "Срок действия долгосрочных контрактов по трубному газу на 20-25 лет истекает через два года. С 2022 года их действие заканчивается. Если Турция нашла такой источник энергии, то получила очень крупный козырь. Также можно допустить возможность экспорта газа в Европу. Турция благодаря газу, найденному в открытом море, может стать экспортером энергоресурсов".

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