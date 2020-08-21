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26 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

От коронавируса умерли 20 человек. От пневмонии с признаками КВИ - 6 человек.

Фото : gazeta.ru21 августа 2020, 10:04

За сутки от в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 26 человек, передает zakon.kz.

Так, от коронавируса умерли 20 человек. От пневмонии с признаками КВИ - 6 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 670 человек, среди которых 62 детей. В стационарах находятся 6 339 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 331.
355 человек находятся в тяжелом состоянии, 78 – крайней степени тяжести, 49– на аппаратах ИВЛ.


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