26 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

От коронавируса умерли 20 человек. От пневмонии с признаками КВИ - 6 человек.

За сутки от в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 26 человек, передает zakon.kz.

Так, от коронавируса умерли 20 человек. От пневмонии с признаками КВИ - 6 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 670 человек, среди которых 62 детей. В стационарах находятся 6 339 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 331.

355 человек находятся в тяжелом состоянии, 78 – крайней степени тяжести, 49– на аппаратах ИВЛ.

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