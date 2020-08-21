Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты 

Выпуск монет приурочен к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY" из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа – элементы национального орнамента. В нижней части монеты из нейзильбера - надпись "100 TEŃGE", на монете из мельхиора – надпись "200 TEŃGE". По окружности находится надпись "QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN".

На оборотной стороне (реверсе) монет на фоне лучей солнца расположена орнаментальная карта с надписью "25", обозначающая юбилейную дату события. Под изображением – надпись "1995•2020", обозначающая год основания и юбилейную дату, а также год чеканки. В нижней части – элемент государственного флага. По окружности – надписи "QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY" и "АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА".

Изображение монет из мельхиора

Изображение монет из нейзильбера

Монеты качеством "proof-like" изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 200 тенге, тиражом 3 000 штук.

Монеты качеством "uncirculated" изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 50 000 штук.





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