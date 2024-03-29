Новые коллекционные монеты выпустит Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана (НБК) 29 марта 2024 года анонсировал выпуск в обращение новых коллекционных монет, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты WORLD PAINTING из серии монет "Изучая монеты – открывай Казахстан".

"Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК. Коллекционные монеты WORLD PAINTING выпускаются в рамках коллаборационного проекта с арт-агентством Dpartners", – говорится в сообщении.

В основе дизайна монет – фрагмент казахстанского международного арт-проекта World Painting – рисунок голубя мира, нарисованный художником Карипбеком Куюковым, пострадавшим в результате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, а также оливковая ветвь, нарисованная художником Дауреном Кастеевым, внуком Абылхана Кастеева.

"О монетном проекте WORLD PAINTING – полотно, объединяющее человечество. Международный социальный арт-проект представляет собой мозаику из фрагментов, созданных представителями из разных стран мира. "Картина мира" установила мировой рекорд Гиннесса как полотно, в создании которого наибольшее количество людей передавали друг другу кисть. На холсте свой след красками оставили 2070 человек из почти 200 стран. Размер полотна – 4x1,27 м. Этот размер равен параметрам земного шара в уменьшенном масштабе. Копия "Картины Мира" побывала на международной космической станции... Свои символы на полотне оставили Олжас Сулейменов, Димаш Кудайберген, Александр Винокуров, Тимур Бекмамбетов, Николя Саркози, Рой Джонс, Бай Линг и многие другие известные личности". Пресс-служба НБК

В Нацбанке также рассказали, что монеты изготовлены:

из серебра 925/1000 пробы с применением технологии цветной печати. Масса монеты – 62,2 грамм, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2 000 тенге. Тираж монет составляет 300 штук.

Фото: nationalbank.kz

из сплава мельхиор МН 25 с применением технологии цветной печати. Масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество изготовления – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге. Тираж монет составляет 5 000 штук.

Фото: nationalbank.kz

Все виды монет, как подчеркнули в НБК, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

"Монеты WORLD PAINTING из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе". Пресс-служба Нацбанка

28 марта 2024 года стало известно, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты EURO-2024 из серии "Спорт". Подробности по ссылке.