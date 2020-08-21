Семья Торегали Тореали сыграла свадьбу. Госорганы не оставили без внимания торжество

Полиция собрала соответствующие материалы и передала санслужбе для принятия решения.

Сестра известного певца Торегали Тореали Фариза Тореали вышла замуж еще весной этого года, но празднования были отложены из-за карантина. Однако на днях появились видео с торжества по поводу свадьбы, передает zakon.kz.

Фариза Тореали еще в 2019 году приняла предложение от спортсмена Дархана Нортаева. В мае этого года был проведен мусульманский обряд бракосочетания. Сообщалось, что празднование отложено из-за карантина.

Но, судя по всему, окончательного ослабления карантинных мер семья не дождалась и все же отпраздновала это знаменательное событие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ????????❤️???????? @nortayevjj Публикация от Fariza Toreali (@farizatoreali) 20 Авг 2020 в 5:37 PDT

В своем instagram казахстанская певица Макпал Жунусова выложила видео с празднования свадьбы. Она подписала, что это было дома, что позволило потанцевать без обуви.

В другом видео она сообщает, что была на вечеринке сестры Торгеали Тореали, и желает счастья молодоженам.

Эти видеозаписи не остались незамеченными. Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, местная полицейская служба оперативно отреагировала.

Алмалинская МПС установила организаторов. Был собран весь материал, который передали в ДККБТУ для принятия решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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