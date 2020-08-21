Курс доллара продолжает расти на торгах

Доллар подорожал еще на 0,24 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,61, (+0,24), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 418-419,5 тенге, евро - 496,5-500 тенге, рос. рубль - 5,7-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 21 августа.

Так, октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,23%, составив $42,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,36% — до $45,06 за баррель.

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