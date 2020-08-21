Почему в Алматы на выходные снова все закроют?

Объекты закрыли на выходные из-за того, что именно в выходные горожане активно посещают их.

Главный специалист Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы Гульнара Мадимарова напомнила об ограничениях, которые коснутся алматинцев в ближайшие выходные, передает zakon.kz.

Ссылаясь на постановление главного санврача города №56 о поэтапном смягчении крантинных мер, спикер сообщила, что в выходные алматинцам будет разрещено выходить из дома, но исключительно в масках. Посещать парки, скверы, набережные, группами не более трех человек, с соблюдением социальной дистанции.

Будет приостановлена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, спа, фитнес-центров, парикмахерских, косметологических кабинетов.

Мадимарова пояснила, что эти объекты закрыли на выходные из-за того, что именно в выходные горожане активно посещают их.

Напомним, что также будут закрыты нацпарки и горы на выходных.

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