Акиматы закупали дорогие авто, несмотря на запрет

По фактам нарушений проводится проверка.

Директор Департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов Казахстана Сабит Ахметов рассказал о фактах нарушений по закупу автомобилей для государственных служащих, передает корреспондент zakon.kz.

По акиматам - да, есть у нас единичные случаи, когда приобретали (авто - прим.), но в большинстве случаев акиматы приобретали в пределах технических характеристик, которые указаны в нормативно-правовом акте, - сообщил Сабит Ахметов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что по фактам нарушений проводится проверка. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее сообщили о том, что на треть были сокращены покупки служебных авто по поручению Президента.

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