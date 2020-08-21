Названа причина, почему человек может повторно заболеть коронавирусом

При тяжелом течении COVID-19 вспомогательные клетки не формируются.

Ученые из Массачусетской больницы пришли к выводу, что уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу, передает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Были изучены селезенка и лимфатические узлы пациентов, погибших от КВИ. Специалисты обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, которые формируют иммунитет. Обычно в них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти. В-клетки позволяют организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

Ключевую роль в образовании герминативных центров играют вспомогательные Т-клетки. Выяснилось, что при тяжелом течении COVID-19 вспомогательные клетки не формируются. Причиной этого являются высокие уровни цитокинов.

Отмечается, что данное открытие повлияет на дальнейшее использование вакцины. Так как она не повышает уровень циткоинов, то и человек сможет подхватить вирус после выздоровления.

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