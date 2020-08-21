До 1 сентября школы и детсады надо обеспечить видеокамерами - Тугжанов

Кроме того, в этих заведениях должна быть специализированная охрана.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов на заседании, где обсуждали предстоящий учебный год сказал, что в школах и детских садах должны быть видеокамеры, передает zakon.kz.

До 1 сентября школы и детские сады должны быть обеспечены видеокамерами. В областных центрах, городах школы должны переходить на специализированную охрану, - сказал он.

Кроме того, Тугжанов рассказал о том, что в Казахстане до сих пор есть школы, где туалеты находятся снаружи.

Еще один нерешенный крайне важный вопрос - вопрос безопасности нахождения детей в школах. В 220 школах туалеты находятся на улице. Вчера заместители акимов областей сказали, что вопрос решится до 1 сентября, но сейчас снова будем слушать. Надо срочно решить вопрос обеспечения школ теплыми санитарными узлами.

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