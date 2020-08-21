Как политический кризис в Беларуси отражается на экономике страны

По оценкам экономистов самой Беларуси текущий экономический ущерб от протестов в стране уже составляет полмиллиарда USD и легко может достигнуть отметки в 1 млрд USD.

Как отразились на экономике Беларуси массовые протесты, митинги и забастовки на крупных предприятиях страны и почему в этом политическом кризисе особенна роль рабочих заводов, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, хотя он и не является политологом, тем не менее продолжает активно следить за событиями в Беларуси, учитывая тот факт, что они имеют четкие и однозначно негативные (как минимум) в краткосрочном периоде экономические последствия не только для самой страны, но и всего региона восточной Европы, Прибалтики и ЕАЭС.

Так, уже по оценкам экономистов самой Беларуси текущий экономический ущерб от протестов в стране составляет полмиллиарда USD и легко может достигнуть отметки в 1 млрд USD, или 1,6% ВВП страны. Вместе с тем, 98 экономистов из 17 стран мира подготовили письмо руководству Беларуси о том, что дальнейший деструктивный путь разрешения политического кризиса с проявлением насилия в отношении протестующих будет иметь строго негативные последствия для всей экономики. Это ускорение оттока человеческого и финансового капитала, снижение суверенного кредитного рейтинга страны до «мусорного» уровня, подрыв макроэкономической стабильности, – написал Олжас Тулеуов.

Он дополнил, что в целом, политический кризис в Беларуси по его наблюдениям переходит в новую стадию, когда на авансцену выходят не только уличные столкновения протестующих с ОМОНом, но и массовые забастовки рабочих на многочисленных заводах страны.

Это, к слову, один из отличительных моментов в политическом кризисе в Беларуси. Но почему так сложилась, что большая часть борьбы оппозиции и действующей власти сейчас концентрируется именно вокруг рабочего класса, а не, скажем, вокруг молодежи. Так, можно вспомнить, что со второй половины 20 века во многочисленных протестах по всему миру значимая роль отводилась в большей степени студентам и в целом работающей молодежи, но не строго рабочим заводов. Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, кроется в структуре экономики Беларуси, – отметил эксперт.

Так, по его словам, в составе ВВП страны обрабатывающая промышленность занимает 21%. Это заметно выше, чем в Казахстане (11%) или даже в России (14%), что обеспечивает Беларуси 34 место (за 2018 года) в рейтинге стран мира по сложности экономики (или сложности добавочной стоимости, или степени передела продукции). К слову, у России в данном рейтинге 48 место, у Казахстана – 88.

Проще говоря, сложность выпуска в Казахстане и России, которая представлена в основном сырьем или продукцией низшего передела, не высокая, ну или ниже, чем в Беларуси. Отсюда и получается, что в Беларуси представлено большое количество различных предприятий по производству продуктов питания (31% от объема обрабатывающей промышленности), химической продукции (9%), изделий из дерева (6%), пластмассы (8%), металлических изделий (7%), машин и оборудований (7%), электроприборов (3%), транспортных средств (5%). Также, именно обрабатывающая промышленность обеспечивает 69% всего экспорта страны. В свою очередь, на этих заводах и предприятиях отраслей обрабатывающей промышленности трудится 875 тыс. человек, или 20% всего занятого населения Беларуси. Это больше, чем в какой-либо другой отрасли экономики страны. Так, следующим по многочисленности занятых видом экономической деятельности в Беларуси является сфера услуг, а именно торговля (628 тыс. человек). При этом, уровень квалификации, качества труда и производительности выше в обрабатывающих секторах экономики, нежели в торговле, – пояснил автор поста.

Таким образом, по его словам, в Беларуси рабочие заводов, фабрик, предприятий являются многочисленным, но в то же время монолитным и единым по уровню доходов и социальному статусу ключевым звеном в генерации выпуска страны и экспортной выручки, следовательно поступлений средств в госбюджет; важнейшим каналом распространения политической и социальной идеологии в обществе; а также наравне с занятыми в IT-секторе источником роста человеческого капитала в государстве. Отсюда и выходит, что именно рабочим предприятий обрабатывающей промышленности Беларуси принадлежит роль локомотива политической борьбы в стране.

Между тем беларуский рубль с начала протестов 9 августа по отношению к доллару США потерял почти 3%. Большая часть обесценения валюты пришлась на последние дни, при этом предпосылки к дальнейшему падению усиливаются. В моменте обменный курс доллара США к беларускому рублю составляет 2,52, что является максимальной отметкой с начала апреля.

Вероятно, ослабление нацвалюты Беларусии и в целом сложная политическая обстановка скажется на ускорении инфляции, как через рост импульсивного спроса на товары первой необходимости, так и ухудшения ожиданий населения. К слову, в стране с 2011 года обуздать рост потребительских цен удалось лишь в последние 4 года, когда уровень годовой инфляции опустился ниже двузначных отметок. Так, в июле годовая инфляция в Беларуси составила 5,2%, – отметил Олжас Тулеуов.

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