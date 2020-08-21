На 25% повысят зарплату преподавателей вузов в Казахстане

Об этом сказал министр образования.

Фото : Министертво образования и науки

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что преподавателям подведомственных вузов повысят зарплаты, передает zakon.kz. Он сказал, что с 2011 года впервые увеличилась стоимость образовательных грантов. Это позволит повысить зарплату педагогам высшей школы. Мы уже давали поручение. В настоящее время принято решение. С 1 сентября будет повышена заработная плата педагогов подведомственных Министерству образования и науки вузов в среднем на 25%, - сказал он.

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