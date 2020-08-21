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Ликвидировать аварийные школы в Казахстане поручил Тугжанов

Наибольшее количество аварийных школ находятся в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях.

Фото : Сайт премьер-министра21 августа 2020, 16:32

Заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов поручил в срочном порядке ликвидировать аварийные школы, передает корреспондент zakon.kz.

PISA - 2018 показал, что почти по всем показателям отстаем от стран СНГ. Обновлять содержание нужно выверено, чтобы не утратить системность, точность знаний учащихся. При этом важно сокращать разрыв качества между городскими и сельскими школами, - сказал Тугжанов на пленарном заседании Республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки.

Он сообщил, что в настоящее время в школьной системе до сих пор сохраняется 237 проблемных школ, "хотя еще в 2017 году по госпрограмме образования нужно было их полностью ликвидировать".

Наибольшее количество аварийных школ находятся в ЗКО, Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях. В этой связи поручаю акиматам этих регионов в срочном порядке принять меры по ликвидации аварийных и трехсменных школ, - заключил замглавы кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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