Казахстан занял последнее место в рейтинге грамотности детей

Нужен серьезный анализ, и принять безотлагательные меры по улучшению ситуации во всех ступенях образования - Тугжанов.

Заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов высказался о том, что нужно принимать меры по улучшению ситуации в образовании Казахстана, передает zakon.kz.

По данным мировых рейтингов Казахстан занял сегодня последнее 73 место по воспитанию детей, результаты PISA говорят о снижении грамотности школьников. Если в странах ОЭСР дети постоянно повышают результаты читательской грамотности. Есть вопросы, есть определенная тенденция на ухудшение. Поэтому нужен серьезный анализ, и принять безотлагательные меры по улучшению ситуации во всех ступенях образования, - сказал Тугжанов на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки.

PISA – это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for international student assessment), созданная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Над программой работают ученые со всего мира, которые разрабатывают спецтесты.

Это сравнительная оценка математической, естественнонаучной и читательской грамотности. Тесты проводят для учающихся 15-летнего возраста. Результаты показывают уровень функциональной грамотности, то есть насколько школьники могут применять полученные знания на практике, логически мыслить, делать обоснованные выводы, интерпретировать информационные графики и диаграммы.

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