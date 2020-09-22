Традиция "асар" помогла осуществить мечту многодетной матери в Жамбылской области

Благодаря проекту "Асарлатып үй салу" у жительницы села Мадимар Байзакского района появился собственный дом, сообщает zakon.kz.

Реализовать мечту многодетной матери Галии Курмановой, в одиночку воспитывающей четверых детей, помогли неравнодушные граждане при поддержке районного акимата.

Поздравить новоселов приехал заместитель акима области Ержан Жилкибаев.

Асар – древний казахский обычай, главная цель которого помочь ближнему, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. По инициативе главы региона Бердибека Сапарбаева эту древнюю традицию возрождают и жамбылцы, строя дома для нуждающихся семей. Местные исполнительные органы выделяют землю и оказывают поддержку строительными материалами. Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в строительство этого дома. Всего же по проекту "Асарлатып үй салу", осуществляемому в рамках программы "Рухани жаңғыру", в области строятся 114 домов, - сказал Е.Жилкибаев.

Дом расположился на 15 сотках земли, выделенных районным акиматом. Также благодаря неравнодушным сельчанам здесь есть вся необходимая мебель и техника. Теперь у семьи Курмановых появилось и небольшое хозяйство, состоящее из коровы и пяти овец.

Районный отдел образования подарил им компьютер.