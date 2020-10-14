Депутат о заемных работниках: Превратили в людей второго сорта

Депутаты Мажилиса одобрили законопроект по вопросам регулирования заемного труда, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин, законопроект разработан в целях решения проблемных вопросов, связанных с отсутствием правового регулирования в этой сфере.

Казахстан, широко используя формат заемного труда практически с начала 2000-х годов, до сих пор не имеет правового регулирования этой сферы. Это привело к грубейшим нарушениям прав работников заемного труда. Работники, выполняющие на одинаковых должностях со штатными сотрудниками аналогичные обязанности, сложности, количества и качества работ, с тем же уровнем квалификации получают оплату за труд кратно ниже, нежели штатные сотрудники компании. Они не защищены условиями отраслевых соглашений, поэтому с ними можно не считаться при определении доплат за вредные условия труда, также они не являются участниками коллективных договоров, соответственно не имеют никаких социальных пакетов. Не защищены должным образом в случае получения травмы и даже гибели на производстве, в связи с тем, что, не страхуются в системе социального страхования по виду деятельности отрасли, куда направляются для работы, - пояснил депутат.

По его словам, отсутствие понятия заемной формы труда, его правового регулирования в виде прав и обязанностей сторон, стало причиной угнетенного положения граждан, превратив их в людей второго сорта.

Принятие законопроекта позволит закрепить основные понятия в Трудовом кодексе о данной форме занятости, уточнить формат системы оплаты труда работников этой категории, упорядочить механизм расследования несчастных случаев на производстве, состав комиссии, материальную ответственность сторон, решить вопросы социальной защиты работников, занятых в сфере заемного труда, особенно на производствах с вредными и опасными условиями труда, урегулировать права и обязанности принимающей и направляющих сторон, страховых институтов и работников, - подчеркнул Канат Мусин.

Кроме того, с принятием законопроекта заемные работники будут обеспечены правом на охрану труда, безопасность и гарантии на оплату страховых взносов в случае наступления несчастного случая на производстве, повлекшего потерю трудоспособности или гибель.

Заемные работники - это работники определенной квалификации, нанятые и предоставленные кадровым агентством занятости в распоряжение (в аренду) и под управление третьей стороне.

Тамила Языкова, Нур-Султан