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Школьница из Атырау попросила спасти ее от собственного отца

Психологи призывают родителей к терпению. У многих детей психика не сформирована.

Фото : Pixabay20 октября 2020, 00:19

На жестокое обращение отца пожаловалась школьница из Атырау и попросила спасти ее от агрессивного родителя, который, по ее словам, угрожал ей расправой, передает zakon.kz.

Очередной семейный скандал девочка записала на камеру телефона и выложила в сеть, говорится в сюжете "Первого канала "Евразия".

Конфликт между отцом и дочерью начался из-за невымытой посуды. Ролик разлетелся по всему казнету. Школьница сообщила, что терпит насилие в семье уже несколько лет. Отцом девочки заинтересовались стражи порядка и уже завели на него уголовное дело "За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Но в Управлении образования Атырауской области сразу сделали ремарку: факта избиения установлено не было.

Девочка у нас учится в 11 классе. Такого у нас инцидента, связанного с семьей, не было. Это впервые. Теперь она кается и все время повторяет, что не хочет таким образом своих родителей наказывать, - сказала замдиректора по воспитательной части Акмарал Нурсапина.

В школе также сообщили, что автор ролика - из многодетной семьи. Отец девочки работает водителем спецтехники. А сама подросток активно принимает участие в различных школьных мероприятиях. Психологи призывают родителей к терпению. У многих детей психика не сформирована.

Это - большая проблема. Насилие - это неправильно. Если мы посмотрим на с точки зрения взрослого человека, мы не сможем найти себе место. Под давлением ребенок не понимает. Работать надо, разговаривать, - утверждает психолог Толкын Макенова.

С автором ролика сейчас работают психологи. Подросток извинилась перед одноклассниками в школьном чате и попросила не распространять видео.


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