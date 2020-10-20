Эксперт рассказал, кому кроме вас доступна камера вашего смартфона

Камера может делать фотографии, а злоумышленники — шантажировать этими снимками владельца устройства.

Практически единственная ситуация, при которой кто-то, кроме вас, может получить доступ к камере вашего смартфона — заражение устройства вирусной программой, сообщает zakon.kz.

Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.

По словам эксперта, "практически единственная ситуация", при которой кто-то, кроме владельца, может получить доступ к камере гаджета — это попадание в смарфон вредоносных программ.

В этом случае камера может делать фотографии, а злоумышленники — шантажировать этими снимками владельца устройства, продолжил Куканов.

Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом, — заключил эксперт

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