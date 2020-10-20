Власти Франции потребовали закрыть мечеть из-за расправы над учителем

По данным правоохранителей, убийца родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал закрыть мечеть в пригороде Парижа после того, как в местной коммуне обезглавили местного учителя. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, мечеть будет закрыта уже сегодня. Дарманен пояснил, что причиной такого решения стал поступок управляющего мечетью, опубликовавшего сообщение, что учителя, который позднее был убит, следует запугать.

Ранее в рамках расследования теракта был задержан имам этой мечети. Всего были задержаны 15 человек, включая родственников преступника.

Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот на уроке свободы слова показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

По данным правоохранителей, убийца родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции выходцем из Чечни и призвал не заострять внимание на национальности преступника.

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