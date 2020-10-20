Федерация тенниса Казахстана рассказала о мерах предосторожности на турнире ATP Astana Open

В Казахстане впервые пройдет турнир серии ATP.

В Нур-Султане продолжается подготовка к проведению первого в истории казахстанского тенниса Международного турнира серии ATP 250, который пройдет с 25 октября по 1 ноября. В национальном теннисном центре идут монтажные работы, завершается подготовка кортов.

Фото: завершаются подготовительные работы

Для теннисистов и участников забронировано 1500 ПЦР – тестов. О том, какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности участников турнира, рассказывает вице-президент Федерации тенниса, Юрий Польский:

Все игроки, прилетающие в Казахстан, должны иметь при себе отрицательный ПЦР – тест. После заселения в отель, они должны будут сдать тест повторно и находиться в своих номерах до получения результатов. И, только после получения отрицательного результата ПЦР – теста, спортсмены будут допущены в формат закрытого, безопасного пространства турнира.

По словам Юрия Польского, ПЦР - тестирование будет регулярным, каждые четыре дня. Это необходимо для обеспечения максимальной безопасности всех участников и организаторов турнира. Для теннисистов разработаны тройные меры социальной дистанции.

В комнатах отдыха для игроков, мы ставим перегородки и отдельные боксы. Все это делается для того, чтобы ограничить количество социальных контактов. Каждый бокс рассчитан на трех человек. Также, специальные перегородки установлены в комнатах ожидания в секторе выхода на матч. Иными словами, вся логистика теннисного центра выстраивается с учетом требований безопасности, - отмечает Дмитрий Савчук, технический директор турнира.

Из-за жесткого регламента, теннисисты не смогут выехать на экскурсии, побывать в музеях и погулять по городу. На территории теннисного центра, специально для игроков, Центром современного искусства "Куланшы", будет организована экспозиция "Запах полыни".

Фото: корты готовят к турниру

Дмитрий Савчук делится интересной информацией по предстоящему турниру. К примеру, заготовлено 7 000 теннисных мячей, 10 000 бутылок воды и почти 1 500 полотенец. Организаторы телевизионной трансляции проложат не менее 4 000 метров проводов.

Фото: технический директор турнира, Дмитрий Савчук, проверяет официальные мячи Astana open

Практически, определены все участники турнира – больше всего теннисистов приедет из Франции. Среди них, Бенуа Пэр, Ришар Гаске, Адриан Маннарино и другие.

На корты Astana Оpen также выйдут теннисисты из Испании, Сербии, Франции, Австралии, Великобритании, Португалии, США, Италии, Чехии, Молдовы, Аргентины, России, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Германии, ЮАР, Финляндии, Японии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Уругвая, Хорватии, Бразилии, Индии, Эквадора и Монако.

Главные трофеи турнира уже ждут своих обладателей: два кубка (73 см и 59 см в высоту) и четыре тарели. В их изготовлении использованы серебро, позолота, лазурит, долерит, нанокерамика, стальная шпилька.

Призовой фонд турнира составляет 275 000 долларов США. В прямом эфире матчи Astana Open покажет телеканал Qazsport. Кроме того, заявки на международную трансляцию запросили 28 стран мира.

Видео: Юрий Польский, вице-президент Федерации тенниса Казахстана, рассказывает об особенностях проведения турнира в новых условиях, и о том, как будет организовано сопровождение спортсменов в дни турнира:

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!