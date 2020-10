Миллиарды. Сколько налогов платят участники МФЦА

За два года активной работы Международный финансовый центр "Астана" зарегистрировал 563 компании-участника.

За три квартала 2020 года участники Центра выплатили 5,678 млрд тенге налогов и сборов.

Об этом 20 октября 2020 года сообщила пресс-служба Центра.

Если судить по объемам выплачиваемых налогов, то "корона-кризис" не оказал существенного влияния на активность участников Центра. Для сравнения: за полный 2019 год без карантина и локдаунов участники МФЦА заплатили без малого 7 млрд налогов.

За два года активной работы Международный финансовый центр "Астана" зарегистрировал 563 компании-участника. Собираемые с них налоги, а также с собственный заработок и постоянное сокращение расходов, позволят МФЦА выйти на самоокупаемость до 2023 года.

Редакция Zakon.kz изучила открытые данные об участниках МФЦА и представляет собственный рейтинг налогоплательщиков в юрисдикции Центра за все время.

1. BiZone Kazakhstan Ltd.

В юрисдикции МФЦА: с 29 марта 2019 года.

Чем занимается: IT-разработки широкого спектра.

Выплачено налогов за 2020 год: 271 031 386 тенге.

Выплачено налогов за все время: 403 269 557 тенге.

2. Астанинский филиал Китайского строительного банка (China Construction Bank Corporation doing business in the AIFC as China Construction Bank Corporation Astana Branch).

В юрисдикции МФЦА: с 27 марта 2019 года.

Чем занимается: широкий спектр консалтинговых услуг по вопросам инвестиций.

Выплачено налогов за 2020 год: 159 037 231 тенге.

Выплачено налогов за все время: 173 651 467 тенге.

3. Aurora AG Limited

В юрисдикции МФЦА: с 27 июня 2018 года.

Чем занимается: геологоразведка.

Выплачено налогов за 2020 год: 56 853 846 тенге.

Выплачено налогов за все время: 130 521 716 тенге.

4. Business solutions "Garant" Limited

В юрисдикции МФЦА: с 8 января 2019 года.

Чем занимается: юридический консалтинг.

Выплачено налогов за 2020 год: 49 700 657 тенге.

Выплачено налогов за все время: 91 380 078 тенге.

5. Kazrost Engineering Ltd.

В юрисдикции МФЦА: с 6 декабря 2019 года.

Чем занимается: производство сельскохозяйственной техники.

Выплачено налогов за 2020 год: 62 572 437 тенге.

Выплачено налогов за все время: 62 572 437 тенге.

Все данные получены из открытых источников – сайта Комитета государственных доходов МФ РК и публичного реестра Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг.

Согласно статье 30 Налогового кодекса Республики Казахстан, сведения о сумме налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), не составляют налоговую тайну.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!