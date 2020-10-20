Как адвокатам защитить свои профессиональные права

23 октября в 11:00 часов (по времени г.Нур-Султан) приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА "Защита профессиональных прав адвокатов".

Дамы и господа!

23 октября в 11:00 часов (по времени г.Нур-Султан) приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА "Защита профессиональных прав адвокатов".

В прямом эфире поговорим о способах защиты адвокатов, которые подвергаются ущемлению прав со стороны госорганов, суда, должностных лиц государственных и частных юридических лиц при ДОБРОСОВЕСТНОМ осуществлении своей деятельности.

Ведущий вебинара – Таир Назханов, Председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, известный казахстанский адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.

Ждем вас!

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