Два вида контроля предложили вывести из под действия моратория в Казахстане

Также остро стоит вопрос об оперативном наложении карантина.

На заседании правительства министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о проблемах в ветеринарии и фитосанитарии, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Омарова, наряду с предпринимаемыми мерами в области ветеринарии и фитосанитарии, также существует ряд проблемных вопросов, которые остаются открытыми. Это в основном связано с проведением ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля и надзора.

Первое, в связи с введением моратория на проверки остро стоит вопрос предупреждения и пресечение случаев возникновения и распространения особо опасных болезней животных, карантинных объектов и особо опасных вредных организмов на территории республики, при которых необходимо проведение проверок и контроля с посещением объектов контроля ветеринарными и карантинными инспекторами. Предлагаем вывести проверки и профилактический ветеринарный и фитосанитарный виды контроля и надзора с посещением объектов контроля из под действия моратория, - сказал глава ведомства.

Согласно указу от 26 декабря 2019 года, Президент РК постановил центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательств.

Второе, как добавил министр, на примере вспышек гриппа птиц, остро стоит вопрос об оперативном наложении карантина и введении запрета на ввоз и вывоз животных и продукции из очага инфекции.

На сегодня процедура согласования, утверждения и вступления в силу постановления акима местных исполнительных органов занимает от 5 до 15 дней. В самом быстром случае минимум 3 рабочих дня. Данное положение не позволяет своевременно принять оперативные меры по локализации очага инфекции и предупреждению его распространения на близлежащие территории, в частности, наложить карантин и купировать очаг инфекции, - пояснил Омаров.

Он считает, что следует сократить срок утверждения и регистрации решения о наложении карантина и ограничительных мероприятий до 1 дня.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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