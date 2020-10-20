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Украинцам объяснили, чем грозит "декоммунизация" колбасы

С 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".

Фото : encrypted-tbn.gstatic.com20 октября 2020, 10:18

Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, ранее Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу под названием "Радянська" ("Советская"), которую производит местный комбинат, и порекомендовал предприятию сменить название продукта.

Такие призывы <…> заканчиваются тем, что из колбасы исчезнет мясо. <…> Это уже точно будет не советская колбаса, не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло, все что угодно, какая-то гадость, которую точно есть нельзя, — сказала Бондаренко.

С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом в Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.


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