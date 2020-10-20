Аскар Мамин: Ситуация по птичьему гриппу находится под контролем

Тем не менее, необходимо продолжить мониторинг ситуации и оперативно принимать превентивные меры в случае необходимости.

Конкурентоспособность АПК во многом зависит от состояния ветеринарной и фитосанитарной ситуации. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства, передает zakon.kz.

Государство уделяет внимание развитию этих сфер. По данным Международного эпизоотического бюро, Казахстан имеет официальный международный статус благополучной страны по ряду опасных заболеваний (по ящуру, африканской чуме лошадей и свиней, классической чуме свиней). В то же время факты заражения птичьим гриппом в некоторых регионах показали ряд упущений в деятельности уполномоченных контролирующих органов, в том числе по оперативному принятию мер, - сказал Аскар Мамин.

Вместе с тем, по его словам на сегодня ситуация по птичьему гриппу стабилизировалась и находится под контролем, пишет МИА "Казинформ".

Тем не менее, необходимо продолжить мониторинг ситуации и оперативно принимать превентивные меры в случае необходимости. Большая работа проводится в сфере фитосанитарии. Своевременно принятые защитные мероприятия против особо опасных вредных организмов и сорняков позволили не допустить повреждения посевов сельхозкультур. С этого года запущен механизм субсидирования всех видов пестицидов. Необходимо акиматам этот вопрос держать на особом контроле и обеспечить наращивание применения удобрений. Соответствующие меры государственной поддержки предусмотрены, - продолжил премьер.

"Как отметил глава государства, от качественной работы ветеринарной и фитосанитарной служб зависит продовольственная безопасность страны и экспортный потенциал отечественной животноводческой и растениеводческой продукции. В этой связи, перед Министерством сельского хозяйства стоит задача по разработке комплекса мер по укреплению ветеринарной и фитосанитарной службы. В целом полагаю возможным одобрить озвученные подходы", - заключил А. Мамин.

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