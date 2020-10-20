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Мэр Бишкека снова подал в отставку

На пост первого вице-мэра назначен экс-градоначальник Нариман Тюлеев.

Фото : 24.kg20 октября 2020, 11:09

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Информацию подтвердили сразу несколько сотрудников аппарата муниципалитета. Официально об этом Азиз Суракматов намерен объявить сегодня на пресс-конференции.

Ранее Суракматов уже подавал в отставку. 6 октября он написал заявление и покинул пост. Однако 8 октября вновь вернулся на рабочее место, отметив, что работал дистанционно.

Сегодня стало известно, что на пост первого вице-мэра назначен экс-градоначальник Нариман Тюлеев. Он будет исполнять обязанности мэра до официального утверждения депутатами Бишкекского городского кенеша.


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