Мэр Бишкека снова подал в отставку

На пост первого вице-мэра назначен экс-градоначальник Нариман Тюлеев.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Информацию подтвердили сразу несколько сотрудников аппарата муниципалитета. Официально об этом Азиз Суракматов намерен объявить сегодня на пресс-конференции.

Ранее Суракматов уже подавал в отставку. 6 октября он написал заявление и покинул пост. Однако 8 октября вновь вернулся на рабочее место, отметив, что работал дистанционно.

Сегодня стало известно, что на пост первого вице-мэра назначен экс-градоначальник Нариман Тюлеев. Он будет исполнять обязанности мэра до официального утверждения депутатами Бишкекского городского кенеша.

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