Горячие новости
Читайте также

Курс доллара снова растет

Доллар подорожал на 0,62 тенге.

Фото : Shutterstock.com20 октября 2020, 11:15

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс евро составил 428,50 тенге, поднявшись на 0,62 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 428-429,5 тенге, евро - 504-507 тенге, рос. рубль - 5,5-5,56 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 20 октября.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,64%, составив $40,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 0,84% — до $42,26 за баррель.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты