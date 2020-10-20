Курс доллара снова растет
Доллар подорожал на 0,62 тенге.
Фото : Shutterstock.com20 октября 2020, 11:15
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс евро составил 428,50 тенге, поднявшись на 0,62 тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 428-429,5 тенге, евро - 504-507 тенге, рос. рубль - 5,5-5,56 тенге.
Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 20 октября.
Так, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,64%, составив $40,57 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 0,84% — до $42,26 за баррель.
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