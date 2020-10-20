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Митинги могут запретить в Алматы

Из-за усложняющейся эпидемиологической ситуации.

Фото : Ак Жайык20 октября 2020, 11:29

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о том, что в городе могут запретить проведение мирных митингов, передает zakon.kz.

Мы рассматриваем вопрос о запрете многолюдных митингов. Разрешается скопление не более 10 человек, - сказал Бекшин.

Он отметил, что в сентябре проходили мирные разрешенные митинги.

Мы позволили, когда заболеваемость была на единичном уровне. Проводились митинги при соблюдении мер санитарной безопасности. Но сейчас ситуация меняется, мы будем рассматривать вопрос по запрету данных мероприятий, - сказал спикер.


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