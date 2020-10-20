Об усилении карантина в Алматы высказался Бекшин

Все будет зависеть от складывающейся ситуации.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос о возможном усилении карантина в городе, передает zakon.kz.

Он сообщил, что по недопущению распространения коронавируса в городе предпринимаются меры.

Многие объекты - объекты риска. Наибольшую опасность представляют закрытые учреждения - ночные клубы, бильярдные, караоке. Они по-прежнему находятся под запретом. Все будет зависеть от складывающейся ситуации. Мы много объясняем населению, тем не менее, допускаются нарушения. Если мы будем обеспечивать масочный режим, дистанцию и воздерживаться от посещения многолюдных мест. Если будем соблюдать эти меры, мы избежим и локдауна и ЧП, - сказал Бекшин.

Он отметил, что совместные усилия власти и населения позволят не допустить коллапса, который происходит в США.

Вы видите, что происходит в Европе. В соседней России результат уже превысился. Со стороны правительства принимаются меры по ограничению вылетов и прилетов. В то же время, обращаюсь к нашим жителям, не нужно подвергать себя опасности и выезжать за рубеж. У нас уже наибольший прилет зараженных наших граждан отмечается из Турции, ОАЭ и Египта. С этих направлений идет больше всего зараженных. Из России большое эпидемиологическое значение имеет автоперевозки и железнодорожный транспорт, - сказал главный санврач Алматы.

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