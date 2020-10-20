Ошибку при введении локдауна в Алматы назвал Бекшин

Речь идет о работе общественного транспорта.

На пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Алматы главный санврач Жандарбек Бекшин ответил на вопрос о том, какие меры, по его мнению, при введении локдауна были неправильными, передает zakon.kz.

Речь идет о работе общественного транспорта.

Журналисты высказались о том, что введение сокращенного дня работы пассажирских перевозок привело к тому, что автобусы часто были полными.

Я считаю, что ограничение работы транспорта - это было неправильно. Надо помнить, что в воскресные дни пиков нет. Чем мы больше сделаем время пользования транспорта, тогда не будет необходимости в шесть часов успеть запрыгнуть в последний автобус. Как раз удлинение сроков работы общественного транспорта привело к разуплотнению, - прокомментировал санврач.

Он сообщил, что этот опыт был рассмотрен, и меры приняли.

Сегодня мы уже в течение месяца применяем такую тактику касательно общественного транспорта. Но здесь опять же требования - входить только в медицинских масках. Рекомендуем в перчатках входить. В карманах санитайзеры, - сказал Бекшин.

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