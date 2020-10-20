"Вы же не хотите нового локдауна". В Алматы могут не открыть кинотеатры с 26 октября

В случае роста нами не могут приниматься послабления - Бекшин.

Конкретного решения по открытию кинотеатров в Алматы еще не принято. Это стало понятно из ответа главного санврача города на вопрос: "Могут ли запустить кинотеатры с 26 октября?", передает zakon.kz.

Мы два дня подряд имеем незначительный рост. В случае роста нами не могут приниматься послабления. В частности, кинотеатры. Разработали много методик - дистанционная термометрия, обеззараживание воздуха, применение рассадки зрителей, заполняемость зала не более 30%. С учетом принятых мер мы рассмотрим. Но города должны находиться в зеленой зоне, - сказал Жандарбек Бекшин.

По его словам, до 26 октября еще достаточно времени.

Но последние 2 дня идет рост заболеваемости. Коэффициент распространенности превышает единицу. Будем наблюдать. Если заболеваемость будет расти, мы примем коллективное решение, обсудим риски индивидуально, посмотрим готовность кинотеатров, что они сделали для безопасности. Вы же не хотите следующего локдауна, - сказал главный санврач города.

19 октября МВК приняла решение разрешить работу кинотеатров в Казахстане. Но в тех регионах, где "зеленая" стабильная эпидемиологическая ситуация, при условии отсутствия роста заболеваемости. Что касается Алматы, то по состоянию на 19 октября город находился в "зеленой" зоне.

Ранее Бекшин сообщил, что в городе усложняется эпидситуация.

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