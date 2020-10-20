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Еще двух иностранцев депортировали из Казахстана без справок ПЦР

Были депортированы гражданин России с просроченной справкой ПЦР и гражданин Узбекистана без справки ПЦР.

Фото : kt.kz20 октября 2020, 12:05

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал депортацию иностранцев, а также рассказал о помещенных на двухдневный карантин казахстанцах, передает zakon.kz.

По его словам, ночью 20 октября прибыло 10 рейсов, 1352 пассажира, в том числе со справками - 1070, без справки - 282, из них:

- в Нур-Султан - 3 рейса, 355 пассажиров, со справками - 292, без справки - 63;
- в Алматы - 7 рейсов, 997 пассажиров, со справками - 778, без справки - 219.

Прибывшие 282 гражданина Казахстана без справок помещены в карантинные стационары в городах Нур-Султан и Алматы для сдачи ПЦР анализа, - сообщил Байбагулов.

Вместе с тем были депортированы: гражданин России с просроченной справкой ПЦР и гражданин Узбекистана прибыл без справки ПЦР.

Всего с 6 октября текущего года депортированы 23 иностранцев, прибывших без справок ПЦР или просроченными.

С 6 октября текущего года введены дополнительные ограничения. 17 наших граждан завезли коронавирус международными авиарейсами в Казахстан (в Алматы - 13, Нур-Султан - 2, Шымкент - 2).


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