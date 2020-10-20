Мировой рынок нефти: есть ли улучшения?

В целом падение мирового спроса на нефть в 2020 году прогнозируется на уровне 8,4 млн баррелей в день.

Октябрьский доклад Международного энергетического агентства не фиксирует оптимистических трендов относительно восстановления спроса на нефть в краткосрочной перспективе. Ситуацию на мировом рынке нефти zakon.kz прокомментировала эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик.

Хотя страны-члены ОПЕК+ улучшили показатель выполнения сделки по ограничению нефтедобычи с 98% в августе 2020 г. до 103% в сентябре 2020 г., МЭА отмечает усиление рисков по сокращению мирового потребления энергоносителей из-за нарастающей "второй волны" пандемии коронавируса, - сказала она.

Эксперт отметила, что в целом падение мирового спроса на нефть в 2020 году прогнозируется на уровне 8,4 млн баррелей в день (б/д) до 91,7 млн б/д. Из-за постепенного ввода новых карантинных мер МЭА ухудшило оценку восстановления спроса на нефть в III квартале 2020 г. на 200 тыс. б/д.

Согласно ожиданиям, рост спроса на "черное золото" в 2021 году составит всего 5,5 млн б/д. Фактически, восстановление докризисного спроса на нефть на мировом рынке углеводородов произойдет лишь к 2023 году.

В подобных обстоятельствах странам-экспортерам ОПЕК+ приходится пристально наблюдать за ситуацией, чтобы не допустить очередного обвала стоимости энергоносителей. Данной цели было посвящено очередное заседание мониторинговой группы ОПЕК+, которое прошло 19 октября 2020 года, - пояснила Пархомчик.

В настоящее время, по ее словам, страны-производители нефти находятся в ожидании очередного временного рубежа, после которого можно будет переходить к следующему этапу наращивания добычи нефти.

Однако к 1 января 2020 г. мировая экономика может оказаться неспособной "поглотить" дополнительные 1,9 млн б/д, что вынуждает участников ОПЕК+ обсуждать самые различные варианты дальнейшего развития энергетической отрасли.

Медленнее, чем ожидалось

Хотя на предстоящей встрече ОПЕК+ 30 ноября - 1 декабря 2020 г. вопрос об изменении условий сделки пока не стоит на повестке дня, страны-экспортеры не могут отрицать, что восстановление мирового спроса на углеводороды идет медленнее, чем ожидалось, - считает эксперт.

Кроме того, ряд факторов позволяет говорить об увеличении объемов добычи вне рамок ОПЕК+. Рост производства в Ливии, а также поступательное увеличение буровой активности в США, за счет роста числа действующих добывающих установок, может нивелировать успехи нефтяной сделки.

Не добавляют оптимизма и макроэкономические показатели Китая, который на протяжении последних месяцев выступал главным драйвером роста спроса на нефть. Рост ВВП КНР в III квартале 2020 г. составил 4,9%, что оказалось ниже экспертных прогнозов на 0,3%. В совокупности со снижением темпов переработки сырья на китайских НПЗ в сентябре 2020 года можно говорить об общем снижении импорта нефти со стороны Китая, - продолжила Лидия Пархомчик.

Она заметила, что страны-экспортеры рассчитывают, что до конца года ценовой коридор стоимости нефти марки Brent сохраниться в диапазоне $40-$45 за баррель. Более того, участники ОПЕК+ готовы гарантировать, что нового исторического падения цен на нефтяные фьючерсы удастся избежать.

Однако подобный оптимизм все чаще сопровождается разговорами о том, что ОПЕК+ может отказаться от идеи увеличения добычи нефти в начале следующего года. Не исключен вариант, что на декабрьском заседании ОПЕК+ стороны примут решение сохранить текущий уровень ограничений из-за слабости рынка и подъема заболеваемости COVID-2019, - полагает эксперт.

Она также отметила, что участниками сделки однажды уже сдвигали сроки ослабления квот с июля на август. В данном контексте возможность переноса роста добычи с 1 января 2020 г. на более поздний срок не выглядит невыполнимой задачей.

"Однако очевидно, что подобным решением довольны останутся далеко не все", - считает она.

Горизонты будущего

Вместе с тем эксперт полагает, что по мере усиления "второй волны" коронавируса прогнозные сценарии развития спроса продолжают ухудшаться.

Согласно пессимистическим оценкам, мировые запасы нефти снова начнут расти, увеличившись на 200 тыс. б/д в 2021 г., хотя базовый сценарий ОПЕК+ предполагает падение данного показателя на 1,9 млн б/д.

Как отмечается в обзоре компании IHS Markit, главным условием восстановления спроса на нефть является возобновление авиасообщения и поездок на работу на транспорте.

Однако в условиях, когда нет четкого прогноза относительно успешности борьбы с пандемией COVID-2019 и восстановления мировой экономики, можно ожидать, что волатильность на рынке нефти будет сохраняться и дальше.

Стабильность на мировых энергетических рынках остается для Казахстана в числе приоритетных задач.

В целом Казахстану удается следовать плану добычи энергоносителей на 2020 год. Так, за период с января по сентябрь в стране было добыто 64,7 млн тонн нефти, 52,2 млн тонн из которых было оправлено на экспорт.

Принимая во внимание тот факт, что к 2030 году по прогнозам МЭА стоимость барреля нефти достигнет $75, дальнейшее инвестирование в нефтегазовую отрасль Казахстана позволит поддержать индустрию в пандемийный период, - резюмировала Пархомчик.

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