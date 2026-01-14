#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
510.43
594.86
6.49
Мир

ОПЕК раскрыла прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году

мировой спрос на нефть в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 21:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,52 млн баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в январском докладе организации.

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год остается на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", – говорится в сообщении.

Согласно приложенным таблицам, как и месяцем ранее, ОПЕК ожидает в 2026 году рост спроса на нефть в мире на 1,38 млн баррелей в сутки – до 106,52 млн баррелей в сутки. В 2025 году, по оценке организации, спрос составил 105,14 млн баррелей в сутки.

В следующем году рост спроса прогнозируется на уровне 1,34 млн баррелей в сутки, до 107,86 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что цена на нефть пошла вверх после заявлений Трампа по Ирану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Цены на нефть выросли из-за прогнозов ОПЕК+ о долгосрочном спросе на энергоресурсы
09:46, 30 июня 2023
Цены на нефть выросли из-за прогнозов ОПЕК+ о долгосрочном спросе на энергоресурсы
ОПЕК+ установили лимит на добычу нефти
22:31, 04 июня 2023
ОПЕК+ установили лимит на добычу нефти
Хорошая новость для Казахстана: ОПЕК+ не увеличит добычу нефти в I квартале 2026 года
12:31, 01 декабря 2025
Хорошая новость для Казахстана: ОПЕК+ не увеличит добычу нефти в I квартале 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: