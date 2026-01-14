ОПЕК раскрыла прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,52 млн баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в январском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год остается на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", – говорится в сообщении.
Согласно приложенным таблицам, как и месяцем ранее, ОПЕК ожидает в 2026 году рост спроса на нефть в мире на 1,38 млн баррелей в сутки – до 106,52 млн баррелей в сутки. В 2025 году, по оценке организации, спрос составил 105,14 млн баррелей в сутки.
В следующем году рост спроса прогнозируется на уровне 1,34 млн баррелей в сутки, до 107,86 млн баррелей в сутки.
