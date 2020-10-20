Тихановская призвала силовиков перейти "на сторону народа"

И сделать это необходимо до 25 октября.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала сотрудникам силовых структур освободить их в будущем от люстрации при условии, что они до 25 октября перейдут на сторону народа, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Lenta, политик назвала это народным ультиматумом и призвала "не выполнять преступные приказы".

Тихановская пообещала, что "ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления", и "поголовной люстрации не будет".

По словам Тихановской, в будущем Беларуси также будет нужна система силовых ведомств, и предложила их сотрудникам связаться с оппозицией и фондами, а также "сделать публичное обращение с поддержкой своего народа".

В Беларуси третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.

Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Силовики возбудили дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.

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