В Байконуре продлили карантин
Борьба с КОВИД-19 продолжается.
Фото : liter.kz20 октября 2020, 14:09
В Байконуре продлили карантин до 1 ноября, сообщает zakon.kz.
В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса "Байконур" глава администрации Константин Бусыгин своим постановлением продлил режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура и ограничительные мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города до 24 часов 00 минут 1 ноября 2020 г. Сохраняются действующие ограничительные мероприятия, - говорится на официальном сайте администрации города.
Оперативный штаб призывает жителей города строго соблюдать масочный режим при посещении закрытых помещений, соблюдать меры социальной дистанции, санитарные правила и личную гигиену.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5044588-78506cd2c2976b3ebf30a962dc22cf51
Сейчас читают