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В Байконуре продлили карантин 

Борьба с КОВИД-19 продолжается.

Фото : liter.kz20 октября 2020, 14:09

В Байконуре продлили карантин до 1 ноября, сообщает zakon.kz.

В соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача комплекса "Байконур" глава администрации Константин Бусыгин своим постановлением продлил режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура и ограничительные мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города до 24 часов 00 минут 1 ноября 2020 г. Сохраняются действующие ограничительные мероприятия, - говорится на официальном сайте администрации города.

Оперативный штаб призывает жителей города строго соблюдать масочный режим при посещении закрытых помещений, соблюдать меры социальной дистанции, санитарные правила и личную гигиену.


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