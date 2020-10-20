Пострадавшие от наводнения семьи в Мактаарале обрели новые дома

Новоселы поблагодарили за оказанную помощь.

Общественным фондом Болата Назарбаева 20 семьям вручены ключи от новых домов в Мактаарале.

При поддержке общественного фонда Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" 20 семей, пострадавших от наводнения в Мактаарале, обрели крышу над головой. Ключи от домов, расположенных в новом микрорайоне поселка Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области, на безвозмездной основе переданы своим владельцам.

После произошедшего стихийного бедствия 2 мая 2020 года общественный фонд Болата Назарбаева один из первых выделил средства для возведения новых домов пострадавшим сельчанам. С помощью выделенных средств местными строительными компаниями "Нур ел" и "Тней-құрылыс" было развернуто строительство. Рабочие строили дома с соблюдением всех норм планировки и застройки на всех этапах возведения. Дома строились четырехкомнатными с расчетом на большие семьи. Общая площадь одного дома составляет 100 кв.м. На сегодняшний день все дома полностью завершены и подключены к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры. Для обеспечения подъезда к домам проложена асфальтированная дорога. К каждому дому проведены канализация, газ, вода, электричество и интернет.

В ходе церемонии вручения руководитель общественного фонда Касым Касабеков поздравил новоселов и пожелал, чтобы их новые жилища принесли им только радость.

В свою очередь, новоселы поблагодарили представителей фонда за оказанную помощь и новые дома.

Я бы хотела поблагодарить фонд "Салиқалы ұрпақ" за то, что все это время нам помогали и сейчас дали возможность снова обрести свой собственный дом, - сказала жительница поселка Мырзакент Шара Момбекова.

Другая жительница поселка отметила качество построек и просторные комнаты.

Нашей радости нет границ. Такие светлые и просторные дома. Все необходимое есть: газ, вода, свет. Большое спасибо фонду за то, что принесли такую радость нашей семье, - поблагодарила жительница Мактаарала Баян Молдабекова.

Напомним, ранее на восстановительные работы местности фондом "Салиқалы ұрпақ" были перечислены 200 млн тенге, также было направлено 20 тонн гуманитарного груза в первые дни. 20 детей из малоимущих семей пострадавшего Мактааральского района отдохнули в летнем лагере.

Общественный фонд "Салиқалы ұрпақ" начал свою деятельность в апреле 2016 года. Фонд работает по нескольким направлениям: финансовая поддержка и ежемесячное обеспечение продовольствием малоимущих семей и людей с ограниченными возможностями Алматинской области и города Алматы. На сегодняшний день более 130 семей находятся на попечении фонда.

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