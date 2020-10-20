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Мамин обсудил с Чакрабарти подготовку к Высшему совету по реформам

Совет пройдет 21 октября.

Фото : ПМ20 октября 2020, 14:47

Аскар Мамин провел встречу с Сумой Чакрабарти, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр Аскар Мамин встретился с советником Президента РК – заместителем председателя Высшего совета по реформам Сумой Чакрабарти.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему 21 октября Высшему совету по реформам, в том числе инициативы по обеспечению устойчивого и качественного экономического развития, совершенствованию стратегического планирования, а также реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики.


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