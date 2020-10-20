Россия хотела сорвать Олимпиаду-2020 в Токио: заявления сторон

Обвинения достаточно серьезные.

В понедельник Великобритания осудила попытки российской военной разведки сорвать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в следующем году с помощью злонамеренных кибератак. Аналогичное заявление сделали в США. Реакция самой России не заставила себя долго ждать, передает zakon.kz.

Британские официальные лица заявили, что подразделение №74455 российской военной разведки ГРУ провело операцию "киберразведка" против организаторов Игр, поставщиков логистических услуг и спонсоров. Другую информацию в Великобритании озвучивать отказались, но добавили, что эта деятельность включала создание поддельных веб-сайтов и онлайн-аккаунтов.

Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом, - цитирует Reuters министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Рааб добавил, что это объявление было согласовано с международными союзниками в рамках усилий по "вызову и противодействию" действиям России в киберпространстве. Соединенные Штаты выступили со схожим заявлением.

Россия во вторник опровергла утверждения Великобритании и США о том, что ее военная разведка организовала целый ряд кибератак, включая попытки сорвать Олимпийские и Паралимпийские игры в следующем году в Токио.

Лондон и Вашингтон выдвинули обвинения поздно вечером в понедельник.

Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя российского посольства в Вашингтоне заявило, что Москва отвергла эти обвинения.

Совершенно очевидно, что подобные информационные выпуски не имеют ничего общего с реальностью и направлены на разжигание антироссийских настроений в американском обществе, а также на" охоту на ведьм "и шпионскую деятельность, - заявил чиновник.

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