Еще одна улица с односторонним движением появится в Нур-Султане
Водителям необходимо заранее планировать маршрут поездки и учитывать вышеуказанные изменения.
Фото : astana.gov.kz20 октября 2020, 14:59
В Нур-Султане с 25 октября планируется внедрение одностороннего движения по улице Е652 в районе Family village, сообщает zakon.kz.
Такое решение принято после того, как в столичный акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения по данной улице.
Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции проведено обследование дорожно-технических условий этих участков и принято решение о внедрении одностороннего движения.
Движение будет организовано против часовой стрелки. Данные изменения – часть работы по оптимизации дорожного движения и вводятся с целью снижения нагрузки на улично-дорожную сеть. Ожидается, что внедрение одностороннего движения на обозначенном участке позволит обеспечить непрерывное движение транспортных потоков, снизить количество дорожно-транспортных происшествий благодаря уменьшению конфликтных точек со встречным потоком, - сообщает на сайте столичного акимата.
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