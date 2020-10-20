В Правительстве одобрен проект газификации алматинской ТЭЦ-2

Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года.

На совещании под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина принято решение по проекту модернизации алматинской ТЭЦ-2, передает zakon.kz.

Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростанции, с учетом общественного мнения, одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов, - сообщается на сайте премьер-министра.

Выбранный вариант газификации ТЭЦ позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую инфраструктуру. При этом минимизируется воздействие на окружающую среду – отсутствуют выбросы оксидов серы, золы, низкий уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа.

Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года.

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