В Правительстве одобрен проект газификации алматинской ТЭЦ-2
Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года.
Фото : ПМ РК20 октября 2020, 15:03
На совещании под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина принято решение по проекту модернизации алматинской ТЭЦ-2, передает zakon.kz.
Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростанции, с учетом общественного мнения, одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов, - сообщается на сайте премьер-министра.
Выбранный вариант газификации ТЭЦ позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую инфраструктуру. При этом минимизируется воздействие на окружающую среду – отсутствуют выбросы оксидов серы, золы, низкий уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа.
Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года.
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