Головкину припомнили несостоявшийся бой с чемпионом мира

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO из Великобритании Билли Джо Сондерс вспомнил, как во время выступлений в среднем весе дважды срывался его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает zakon.kz.

Поводом послужил пост в Twitter болельщика по имени Мухаммад Шадад. Он выложил видео, на котором промоутер Том Леффлер объявляет о том, что в "скором времени возможен бой с Билли Джо Сондерсом".

Сам Сондерс сделал ретвит этого поста и сообщил, что тот случай был не единственным. Во второй раз его бой с Головкиным мог пройти в 2017 году в Казахстане, но и тогда ничего не получилось.

Напомним, что переговоры между GGG и Сондерсом ни к чему не привели в 2017 году, казахстанец выбрал поединок с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.





Twice in Kazakhstan to ???? https://t.co/gCip19Bpy7