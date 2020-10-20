Водитель погиб в ДТП на оживленном проспекте в Алматы

На ВОАД в северном направлении образовался сильный затор.

Смертельное ДТП произошло на Восточной объездной дороге в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Водители Toyota Caldina и Mercedes G-Wagen ехали по ВОАД по среднему и крайнему правому ряду в северном направлении. По словам очевидцев, они устроили между собой гонку.

Водитель внедорожника мог не справиться с управлением на участке, не доезжая до улицы Диваева. Mercedes бросило в сторону арыка, он кувыркнулся, а затем остановился на проезжей части. По всей вероятности водителя G-Wagen выбросило из салона на дорогу.

Он скончался на месте от полученных тяжелых травм.

Во время осмотра полицейские обнаружили, что у Mercedes не было переднего номерного знака - он находился в багажнике. А Toyota Caldina была снята с учета.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, из-за которого в северном направлении по ВОАД образовался сильный затор.

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