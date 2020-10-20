Радикальным идеям казахстанцы подвержены даже в условиях пандемии

Под видом пропаганды религиозных ценностей применяются различные методы психологического воздействия на человека.

Ежегодно в Казахстане десятки людей заражаются радикальными идеями. В основном это происходит через интернет. Не стал исключением и нынешний год, хотя люди живут в условиях пандемии, сообщает zakon.kz.

С начала года только в Павлодарской области зарегистрировано три факта хранения экстремистских материалов. Так, по информации kazislam.kz, один из нарушителей законности – 30-летний житель города Павлодара Аслан Касымов (имя изменено) весной этого года был оштрафован на 100 МРП за хранение аудиолекций экстремистского содержания. Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области, мужчина публиковал и хранил опасные аудиолекции с призывами к вражде на своей страничке "Вконтакте". Он был привлечен к административной ответственности за хранение экстремистских материалов, с выплатой штарафа.

Аслан избегает любых телефонных звонков, так как у него есть непогашенные иски перед судебными исполнителями и банками. Как выяснилось, он заходил на любой попавшийся сайт и без разбору скачивал информацию. В 22 года был осужден на 8 лет лишения свободы. Отсидев половину срока, вышел по условно-досрочному исполнению наказания. Не женат, проживает вместе с матерью.

Намаз Аслан начал читать в колонии. Говорит, что сильно устает на работе, но так как у него нет образования, вынужден работать грузчиком. Он понимает, что незнание закона не освобождает от ответственности. Теперь он не хочет опять повторять ту ошибку, которую когда-то совершил. В жамагате ни с кем особо не поддерживает отношения, круг его общения — это все бывшие осужденные, которые вместе с ним когда-то отбывали срок. Говорит, что на них можно положиться в трудную минуту, а от жамагатских нет поддержки, они появляются только, тогда, когда им от него нужны деньги.

Мужчина считает, что придерживается правильной религии, так как он ее понимает. У него не было времени и условий получать глубокие знания. Но с устазами мечети не встречается, не советуется по поводу достоверности скачанной информации. "А зачем мне ходить к имамам? У меня нет времени общаться с ними. Я просто нажимал ссылки, они сами открывались, я не думал, что они запрещенные, раз открываются. Там про Турцию, про Путина, про Сирию было много ссылок. А где тогда смотреть новости?" — говорит Аслан.

Почему некоторые люди ищут религиозные знания в интернете из сомнительных источников? Почему они не обращаются к представителям духовенства, имамам, которые обучались религии по 15-20 лет?

По мнению главного имама центральной мечети "Машхур Жусуп", эти люди не признают мазхаб Абу Ханифы и школу вероубеждения Матуриди, которой веками придерживались наши предки. Имам отметил, что другую акиду (вероубеждение) зачастую выбирают люди, которые живут с какими- то обидами, с каким- то протестом в душе, не могут найти свое место в обществе. Это люди, которым все не нравится, они всегда ищут что-то другое, хотят делать все по-другому. Такие действия показывают, что человек еще не до конца пришел в религию, неправильно понял ее предписания, считает имам.

- Если человек правильно понимает религию, знает законы шариата, то он будет следовать за учеными своего мазхаба и не будет брать знания из сомнительных источников, - отметил Жолдас кажы. - Всевышний Аллах дал человеку разум, чтобы он не впадал заблуждения, умел отличать правильные знания. Поэтому надо научиться владеть своим разумом, нафсом, понять, что твои знания приносят вред окружающим и остановиться.

Самостоятельно искать религиозные сайты в интернете очень опасно, считает заместитель руководителя Управления информации и общественного развития Павлодарской области Даулет Закарьянов. На вид это глубоко религиозные сайты, источники, все расписано очень красиво и привлекательно. Человек, не обладающий религиозными знаниями, не сможет определить, что на самом деле там приведены искаженные тексты священных писаний. Под видом пропаганды религиозных ценностей могут применяться различные методы психологического воздействия на человека.

- В данных текстах может быть скрытая пропаганда идей, крайних взглядов, связанных с идеологией терроризма и экстремизма. Но не пытайтесь принимать решения самостоятельно, так как можно запутаться и попасть в ловушку опасного учения или террористической организации, — говорит Даулет Закарьянов.

Не несет ли угрозу обществу содержание какой-либо книги или сайта, определяет уполномоченный орган – Религиоведческая экспертиза при Комитете по делам религий Министерства информации и общественного развития РК. Любой гражданин нашей страны может обратиться туда и получить результат по тому или иному материалу. А на местах в регионах можно обратиться к имаму мечети, показать скачанный материал или книгу, аудиолекцию и получить соответствующие рекомендации. Имамы всегда подскажут, где брать правильные материалы, религиозные знания.

Руководитель Центра религиоведческих консультаций "КазExpert" Серикбол Билялов предлагает новые пути решения проблемы интернет-вербовки молодежи в радикальные течения. Так, одним из способом защиты казахстанцев от нежелательного противоправного контента религиозного характера может послужить размещение компетентными органами списка религиозных проповедников, которые активно участвуют в террористической деятельности и пропаганде деструктивной идеологии, чуждой казахстанцам и основам традиционной религии, в том числе аудио-, видео- и текстовых материалов и литературы религиозного направления, которые запрещены судебным решением или не рекомендованы для просмотра чтения со стороны Комитета по делам религий МИОР РК.

- Кроме того, необходимо взять на особый контроль деятельность казахстанцев - представителей псевдосалафитских течений, которые ведут целенаправленную работу по пропаганде своей идеологии среди своих подписчиков. "Здесь уже требуется не только административное наказание, но и привлечение квалифицированных теологов и специалистов. При этом необходимо наладить широкую информационную работу в соцсетях, в особенности на каналах и сообществах, имеющих максимальное количество подписчиков", — подчеркнул эксперт.

Психолог-реабилитолог Гульназ Раздыкова рассказала, что история Аслана — типичная для многих молодых ребят, которые пришли в ислам или только начали практиковать религию. По ее словам, "интернет-вербовка по-прежнему представляет большую опасность для молодежи, но блокировка экстремистского контента в интернете больше похожа на "борьбу с ветряными мельницами". Генеральная прокуратура блокирует 10, а вместо них появляются новые 20 сайтов. И так может продолжаться бесконечно. Казахстан правовое государство и не может ограничивать права людей в доступе к информации. Однако, и заигрывание с такого рода сайтами чревато опасными последствиями для молодых казахстанцев. В наше время для того, что радикализовать молодого человека, не обязательно ехать к нему в город или аул, достаточно дать ему нужную информацию в интернете вплоть до точных инструкций "как выехать в Сирию или как обмануть органы". Только правовыми механизмами клубок проблем онлайн-радикализации не решить. Самое главное, это внутренняя осознанность каждого, что посещать такие сомнительные сайты небезопасно, как для самого верующего, так и для общества".

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