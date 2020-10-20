Какие международные рейсы сократил Казахстан
С четырьмя странами.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz20 октября 2020, 17:19
О сокращении международных пассажирских рейсов рассказали МИИР РК, передает zakon.kz.
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте ВОЗ, с 26 октября сокращается количество международных пассажирских рейсов в/из следующих стран:
1) ОАЭ – на 8 рейсов в неделю;
2) Беларусь – на 5 рейсов в неделю;
3) Германия – на 2 рейса в неделю;
4) Украина – на 2 рейса в неделю.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, требование по наличию ПЦР теста и др.) и в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере улучшения эпидемиологической обстановки, - отметили в ведомстве.
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