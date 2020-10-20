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20-летнюю девушку задушили в Шымкенте

Подозреваемый в убийстве старше ее на 3 года.

Фото : pixabay.com20 октября 2020, 17:40

Страшное убийство произошло в Шымкенте. Полицейским удалось раскрыть преступление по горячим следам, передает zakon.kz.

19 октября в 12:20 в дежурную часть 102 поступило сообщение о том, что в одном из домов 18 микрорайона Шымкента обнаружен труп неизвестной девушки азиатской национальности.

В ходе проверки личность потерпевшей установлена. Она 2000 года рождения, жительница Туркестанской области. При осмотре на трупе, в области шеи обнаружены следы удушья. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть потерпевшей произошла от удушья, - сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Полицейские незамедлительно начали досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса РК (Убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" задержан подозреваемый - житель Туркестанской области 1997 года рождения. В настоящее время подозреваемому применена мера пресечения виде содержание под стражей, - заключили в Департаменте.


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