Антикор и ПРООН укрепляют сотрудничество в превенции коррупции

Основной повесткой встречи стало обсуждение сотрудничества по линии противодействия коррупции в рамках Страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы.

20 октября состоялась встреча Председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем, сообщает zakon.kz.

Основной повесткой встречи стало обсуждение сотрудничества по линии противодействия коррупции в рамках Страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы.

В современных условиях наряду с действенными уголовно-правовыми инструментами особое значение имеет комплексная превентивная работа. В этом контексте ключевую роль играет трансформация госаппарата через призму добропорядочности, открытости, подотчетности и клиентоориентированности, – отметил Алик Шпекбаев.

В свою очередь, Якуп Бериш дал высокую оценку деятельности ведомства.

Создание Агентства в прошлом году является прямым показателем приверженности страны к искоренению коррупции. Мы видим всестороннюю системную работу Антикоррупционной службы в свете международных стандартов и рейтингов. На центральном уровне и в регионах отражены основные приоритеты, продвигаемые в соответствующей политике ООН. Отрадно отметить, что в период пандемии Агентство не сбавило темпов работы, проявив устойчивость и адаптивность, - сказал он.

Спикер акцентировал внимание на вкладе ведомства в повышение эффективности и подотчетности государственных институтов, усиление ответственности квазигосударственного сектора, а также участие граждан в антикоррупционных инициативах.

По итогам встречи стороны выразили намерение укреплять долгосрочное партнерство, определив в качестве основных векторов взаимодействия вопросы цифровизации в сфере выявления коррупционных рисков и воплощения прорабатываемых Агентством законодательных реформ.

В настоящее время при поддержке ПРООН проводится мониторинговый социологический опрос по оценке восприятия коррупции совместно с ОФ "Transparency Kazakhstan", результаты которого будут объявлены в конце года.

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